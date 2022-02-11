За 20 дней 20 человек уведомили ЦИК Южной Осетии о намерении выдвигаться в президенты

ЦХИНВАЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Двадцать человек уведомили Центральную избирательную комиссию Южной Осетии о намерении выдвигаться в качестве кандидатов в президенты республики за 20 дней с начала предвыборной кампании, сообщили ТАСС в пятницу в республиканском Центризбиркоме.

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Республиканская политическая партия "Единая Осетия" во вторник на съезде партии выдвинула кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

"Еще одна инициативная группа обратилась сегодня в Центризбирком с уведомлением о выдвижении Бориса Тасоева (депутат парламента предыдущего созыва от партии "Единая Осетия" - прим. ТАСС) в качестве кандидата в президенты республики. Таким образом, на сегодняшний день всего в ЦИК обратились 16 инициативных групп и четыре политические партии с уведомлением о выдвижении своих кандидатов на пост президента Республики Южная Осетия", - сообщил агентству член ЦИК Южной Осетии Игорь Чочиев.

Он отметил, что в пятницу состоялось собрание инициативной группы по выдвижению Давида Санакоева в качестве кандидата в президенты, где было зарегистрировано 120 делегатов при необходимых 100. Санакоев является депутатом парламента, ранее, в 2012 году, также выдвигался на высший государственный пост страны.

На данный момент, по словам Чочиева, уже состоялись собрания 12 инициативных групп избирателей, в том числе по выдвижению министра обороны Ибрагима Гассеева, и два съезда - Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев, и "Единой Осетии", выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок. На каждом из них в обязательном порядке присутствовали представители Центральной избирательной комиссии.

Ранее в ЦИК поступило уведомление от Коммунистической партии о проведении съезда, где состоится официальное выдвижение в качестве кандидата в президенты преподавателя Юго-Осетинского госуниверситета Таймураза Тадтаева, а также от партии "Единство народа" по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо также собрать в поддержку претендента в кандидаты и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

О кандидатах в президенты

По данным Центризбиркома, среди претендентов в кандидаты на пост президента Южной Осетии: депутаты парламента Гарри Мулдаров и Давид Санакоев, бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев, бывший начальник разведки Генштаба Минобороны республики подполковник в отставке Владимир Пухаев, председатель общественной организации "Возрождение Алании" художник Гено Каджаев, предприниматель Альберт Валиев, руководитель общественной организации "Альянс патриотов России и Алании" Зелим Казиев, бывший кандидат в президенты Анатолий Джиоев, бывшие депутаты парламента Дмитрий Тасоев и Алан Козонов, преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Нелли Гогичева, бывший руководитель госансамбля "Симд", предприниматель Рустам Дзагоев, депутат парламента первого созыва, директор Цхинвальского лесокомбината Алимбег Плиев и депутат парламента предыдущего созыва от "Единой Осетии" Борис Тасоев. Кроме того, ЦИК уведомила о дате своего собрания инициативная группа ветеранов Отечественной войны 1989-2008 годов, но пока не назвала имя своего кандидата.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.