Американский авианосец Harry Truman прибыл в порт Сплита

ЗАГРЕБ, 11 февраля. /ТАСС/. Американский авианосец Harry Truman, находившийся в Средиземном море, в пятницу зашел в порт города Сплита в Хорватии, где сделал остановку. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, в министерстве обороны республики отметили, что визит носит рутинный характер. В ходе стоянки экипаж проведет непродолжительный отдых, в том числе запланирована экскурсия по городу, а также пополнение необходимых запасов продуктов питания и воды.

Как сообщил в четверг местный портал "Индекс", авианосец США сопровождает норвежский фрегат Fridtjof Nansen.

В прошлый раз авианосец Harry Truman заходил в порт Сплита в 2015 году.