На Украине заявили, что не будут силой устанавливать полный контроль над Донбассом

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина не станет прибегать к силовому захвату неподконтрольных ей территорий Донецкой и Луганской областей из опасения массовой гибели населения. Об этом заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.

"Мы не можем этого делать (нападать на Донбасс - прим. ТАСС), потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?" - отметил он. Предположения о том, что Украина готова пойти в наступление в Донбассе, Данилов назвал "небылицами".

При этом он выразил уверенность, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. "Это вопрос времени", - считает секретарь Совбеза. Коснувшись обороны национальной территории, он сообщил, что "у Украины достаточно сил и средств для защиты своей страны".