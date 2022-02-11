Reuters: Израиль эвакуирует семьи сотрудников посольства на Украине

ТАСС, 11 февраля. Власти Израиля организуют эвакуацию членов семей сотрудников своего посольства в Киеве, а МИД страны рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Украину. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Министерство иностранных дел [Израиля] настоятельно рекомендовало израильтянам воздержаться от поездок на Украину", - сообщило агентство.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.