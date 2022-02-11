Секретарь Совбеза Украины опроверг информацию об эвакуации документов госорганов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что сейчас нет причин перемещать государственные документы из Киева.

"Все госучреждения на территории Украины работают в соответствии с теми регламентами, которые есть на те или иные случаи развития событий. На сегодняшний день нет оснований, чтобы вывозить, эвакуировать документы", - сказал Данилов в пятницу на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Данилов отметил, что если такие основания появятся, то "структуры начнут работать в этом направлении". "Каждое учреждение знает, что ему делать в случае "А", в случае "Б", в случае "Ц". Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не двигается, потому что оснований для этих процессов на сегодняшний день, на 11 февраля 2022 года, мы не видим", - подчеркнул Данилов.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что украинская разведка вывезла конфиденциальную документацию и оборудование из Киева в "безопасные места" на западе страны.