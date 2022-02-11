Украина направит в Ирак контингент для выполнения задач невоенного характера

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинские власти приняли решение направить в Ирак небольшой контингент для выполнения задач невоенного характера. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Рассмотрели вопрос присутствия миссии Украины в Республике Ирак. Докладывал министр иностранных дел [Украины] Дмитрий Иванович Кулеба. Мы отправим туда небольшой контингент для выполнения задач, не связанных с военной составляющей", - сказал он на брифинге в Харькове.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В конце декабря прошлого года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о завершении боевых задач международной коалиции во главе с США в республике и окончании процесса вывода сил альянса с территории страны. Как ранее уточнил представитель Генштаба ВС Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи, коалиция сохранила присутствие на уровне военных советников.