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Белый дом утверждает, что РФ может пойти на агрессию против Украины в ходе Олимпиады

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине.

"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент <...>. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады", - заявил он в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

При этом, по словам Салливана, США не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

Теги
УкраинаСШАРоссияКитайБайден, ДжоСалливан, Джейк
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