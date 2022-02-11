МИД Латвии призвал своих граждан в ближайшее время покинуть Украину

РИГА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии в пятницу призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, в ближайшее время покинуть эту страну.

"Принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Для отъезда мы рекомендуем использовать любой из доступных безопасных видов транспорта - авиарейсы или наземные маршруты, которые проходят через страны - члены ЕС или НАТО", - говорится в заявлении МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство также призывает граждан Латвии воздержаться от поездок на Украину. Тем, кто не может по уважительным причинам покинуть эту страну, МИД рекомендует зарегистрироваться в консульском реестре или обратиться в посольство республики в Киеве. "Информируем, что посольство Латвии работает в полном объеме и в усиленном режиме", - отмечает министерство.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу в эфире Латвийского телевидения выступил с утверждением, что в ближайшие дни нельзя исключать военной эскалации, якобы исходящей со стороны России. Возглавляемое им министерство выступило с заявлением, в котором призвало граждан Латвии покинуть Украину. "Мы надеемся, что ситуация нормализуется. Это тот момент, когда лучше предупредить и позже извиниться за лишнее беспокойство, чем решать проблему, когда уже поздно", - сказал он.

По данным МИД, в настоящее время на Украине постоянно проживают порядка 900 латвийцев. "Думаю, что на данный момент эта цифра может быть даже в три раза выше", - отметил Ринкевичс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.