Пентагон заявил, что США приняли решение об отправке еще 3 тыс. военных в Польшу

ТАСС, 11 февраля. Пентагон подтвердил ТАСС, что США приняли решение об отправке еще 3 тысяч военных в Польшу.

Ранее об этом сообщило агентство Reuters. По данным его источников, такое решение было принято в свете последнего проведения Россией учений в Белоруссии и акватории Черного моря. Отмечается, что упомянутые военные проходят службу в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, а не сил США в Европе.

Один из собеседников агентства назвал данное развертывание американского контингента "существенным".