Салливан: Китай столкнется с последствиями, если смирится с "вторжением" РФ на Украину

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. КНР пострадает от изменения отношения к ней мирового сообщества, если смирится с возможной агрессией России против Украины. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Китаю предстоит принять свое решение. Если он даст зеленый свет ничем не оправданному вторжению России на Украину, то Китай в конце концов столкнется с последствиями и изменением отношения международного сообщества, особенно в глазах наших европейских союзников и партнеров. И, как я уже говорил, Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые Россия понесет от санкций в случае вторжения", - сказал он.