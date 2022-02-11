Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу обнародовал новую стратегию США в отношении регионов Тихого и Индийского океанов. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Как заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном публикации стратегии, представитель администрации США высокого ранга, ключевая идея документа заключается в том, "что ни один другой регион не будет иметь настолько ключевого значения для Соединенных Штатов в будущем, что безопасность и процветание Америки существенным образом зависят от безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона".

"Цель стратегии заключается в укреплении роли США в регионе", - подчеркнул он. "Мы стремимся построить коллективные возможности противостоять вызовам XXI века и пользоваться имеющимися возможностями", - добавил представитель администрации. Он отметил, что с этой целью Вашингтон будет продолжать укреплять отношения со своими союзниками и партнерами в регионе.

В самом документе при этом подчеркивается, что "усиливающееся внимание (к региону) со стороны Америки частично объясняется тем фактом, что перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР. КНР совмещает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь в стремлении создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также стремится стать самой влиятельной державой в мире", - утверждается в стратегии.

"Наши коллективные усилия в следующее десятилетие определят, удастся ли Китаю переделать те правила и нормы, которые шли на пользу Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру", - полагают в американской администрации. "Наша задача - не изменить Китай, а изменить стратегическую среду, в которой он действует, создав баланс влияния в мире, который максимально выгоден для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, а также интересов и ценностей, которые мы разделяем", - говорится в американской стратегии.

При этом в документе подчеркивается, что Вашингтон будет стремиться к совместной работе с Пекином в тех сферах, где это выгодно для США. "Мы также будем стремиться ответственным образом управлять конкуренцией с КНР", - говорится в тексте. В частности, США будут "стремиться работать с КНР в таких сферах, как изменение климата и нераспространение (оружия массового уничтожения)".

О России

Новая стратегия США в отношении регионов Тихого и Индийского океанов не затрагивает напрямую Россию, заявил представитель администрации.

"Это не касается России непосредственным образом. <...> Это касается прочной концепции нашего взаимодействия с регионом. Тем не менее мы верим, что сформулированные нами тут основные принципы, затрагивающие свободу выбора, способности стран намечать собственный путь [развития], имеют самое прямое отношение к текущей ситуации [в сфере безопасности между Москвой и Вашингтоном]. И они отражают давние взгляды США, а также важность, которую мы придаем работе в духе сотрудничества с близкими партнерами, оказанию помощи региону в укреплении его стойкости", - сказал американский чиновник.

"Мы считаем себя частью данного региона", - подчеркнул этот представитель исполнительной ветви власти США. "Поэтому мы рассматриваем некоторые собственные усилия, направленные на то, чтобы укрепить себя, в качестве части укрепления стойкости региона", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, новая стратегия указывает на желание США крепить взаимодействие с ЕС и отдельными европейскими странами в регионах Индийского и Тихого океанов. "Я бы отметил, что мы обратили особое внимание на усматриваемый нами потенциал сотрудничества с другими внешними игроками, у которых имеются собственные стратегии в отношении Индо-Тихоокеанского региона. Я бы отметил конкретно ЕС, Францию, Великобританию и другие страны в Европе, которые существенно наращивают взаимодействие [с регионом]", - заявил ведущий брифинга. "Мы считаем, - подтвердил он, - что это дает огромный потенциал расширения сотрудничества". "Это особенно отражает фундаментальную точку зрения президента [США Джо Байдена]: чтобы действовать успешно, мы должны тесно работать с союзниками и партнерами", - пояснил чиновник.

Согласно изложенной им информации, стратегия также отражает "желание [США] изменить некоторые [региональные] структуры", попытавшись расширить роль Quad и AUKUS, в том числе путем возможного увеличения состава участников последнего блока, о чем ранее уже сигнализировал Белый дом.

О Тайване

Соединенные Штаты намерены решительно поддерживать потенциал самообороны Тайваня, заявил представитель администрации.

"Мы открыто говорим, что будем работать с партнерами в регионе и за его пределами для обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, в том числе значительно поддерживая потенциал самообороны Тайваня, чтобы обеспечить обстановку, при которой будущее Тайваня определяется мирным путем в соответствии с пожеланиями и всеми интересами народа Тайваня", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Разумеется, - заявил американский чиновник. - Мы в полной мере понимаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и по обе его стороны".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на источники в администрации нынешнего президента США Джо Байдена, что американские военные инструкторы уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.