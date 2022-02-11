Трюдо и Байден заявили о важности прекращения блокады границы Канады и США дальнобойщиками

ОТТАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудил с американским президентом Джо Байденом блокаду границы Канады и США дальнобойщиками, во время которого лидеры заявили о необходимости скорейшего прекращения этих действий протестующими.

"Сегодня утром я провел разговор с президентом Байденом, в ходе которого мы обсудили общие вызовы на границе [двух стран], - сказал он. - Президент Байден и я согласились, что ради безопасности людей и экономики эти блокады не могут больше продолжаться". "Граница не может и не будет оставаться закрытой", - подчеркнул глава канадского правительства. По словам Трюдо, также лидеры обсудили участие американских граждан в протестах, в том числе по средствам перечисления денег в специальные фонды помощи митингующим.

Премьер-министр сообщил, что "все варианты на столе" для прекращения блокады границы и митинга в Оттаве. "Эта нелегальная деятельность должна прекратиться, она будет прекращена", - сказал он. При этом Трюдо заявил, что привлечение военных по-прежнему не рассматривается, а этой ситуацией будут заниматься исключительно правоохранительные органы. Он также призвал протестующих "возвращаться домой".

Блокада границы Канады и США в нескольких местах, по словам Трюдо, уже нанесла серьезный ущерб экономике двух стран. В частности, по его словам, временно прекратили работу шесть автомобильных заводов, а также нарушены поставки товаров и продовольствия.

Акция протеста была начата дальнобойщиками в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товаров на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).