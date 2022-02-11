Милли и Герасимов обсудили "вызывающие обеспокоенность" вопросы безопасности

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли затронули во время телефонного разговора ряд вызывающих обеспокоенность вопросов в области безопасности. Об этом сообщил по итогам состоявшейся в пятницу беседы российского и американского военачальников официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

По его свидетельству, стороны "обсудили несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, относящихся к [сфере] безопасности". В соответствии с принятой практикой Герасимов и Милли условились не разглашать "конкретные детали" беседы, уточнил Батлер.

Кроме того, отметил он, Милли в тот же день провел консультации с коллегами из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. По поводу бесед Милли с европейцами и канадцем Батлер заявил, что стороны затронули, в том числе тему "продолжающейся координации" действий в связи с переброской Соединенными Штатами в Европу дополнительных подразделений и расширением военного присутствия альянса на востоке континента. С Бауэром Милли говорил о "текущих операциях НАТО" и той же самой "продолжающейся координации" шагов, пояснил представитель КНШ.