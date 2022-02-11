Талибы освободили ассоциированных с международной организацией иностранцев

ТЕГЕРАН, 11 февраля. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выпустило на свободу иностранцев, ассоциировавших себя с международной организацией. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.

"Иностранные граждане, заявившие о своей принадлежности к международной организации, были задержаны из-за отсутствия удостоверений личности, лицензий и необходимых документов", - говорится в сообщении радикалов. Утверждается, что иностранцы чувствуют себя хорошо, они связались со своими семьями. После идентификации их личностей они были освобождены.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в пятницу сообщило о задержании в Кабуле двоих журналистов, выполнявших поручение организации. Кроме того, были задержаны работающие с ними афганские граждане. Однако какие-либо детали, касающиеся данного инцидента, не раскрывались.

Позднее афганская газета "Хашт-э субх" проинформировала, что в Кабуле пропал бывший корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Эндрю Норт, сотрудничающий с ООН в Афганистане. По сведениям издания, в пятницу коллеги Норта сообщили о его задержании вместе с восьмью другими иностранными гражданами. Указывалось, что Миссия ООН по содействию Афганистану вела переговоры с представителями движения "Талибан" об их освобождении.