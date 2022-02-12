Мэр Киева утвердил план эвакуации граждан в случае якобы возможного "вторжения" РФ

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о якобы возможном "вторжении" РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера", - приводит слова Кличко пресс-служба КГГА. "Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану", - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, "в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения". "Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тыс. подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое, - отметил он. - Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ <...> и около 4 500 сооружений двойного использования". Киев, по словам мэра, совершенствует и систему оповещения населения о ЧС.

Кличко также напомнил о том, что сейчас разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева, о присоединении к которым он ранее написал заявление.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.