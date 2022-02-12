Сербия экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты из-за кризиса на Украине

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия экстренно закупает продовольствие и нефтепродукты из-за ситуации вокруг Украины.

"Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Конечно, голова взрывается от того, что вам надо решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах, нужно найти деньги на то, что бюджет не предусматривает. Мы сегодня экстренно заказали 10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, из-за ситуации, которая происходит, возьмем 30 млн кг муки <...>. Мы работаем над этим", - заявил Вучич в пятницу в эфире канала "ТВ Прва".

Ранее президент Сербии выразил надежду, что Россия и США найдут мирное решение мирового кризиса. "Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь: ни за будущее Сербии, ни за будущее континента", - заявил он.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.