В Сенат США внесен законопроект о санкциях против Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома) внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать "российской агрессии" против Украины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба законодателя.

"Сенатор Лэнкфорд представил законопроект "Об ответственности Белоруссии за агрессию", направленный на то, чтобы удержать Белоруссию от того, чтобы она разрешала России использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Белоруссии или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии России в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины", - утверждается в сообщении.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.