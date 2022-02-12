Премьер Польши заявил, что Европа проигрывает в противостоянии с Россией

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Европа в настоящий момент проигрывает в противостоянии с РФ не только экономически, но и политически. Об этом в авторской статье, опубликованной в пятницу на сайте британской газеты The Daily Telegraph, написал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы, - пишет Моравецкий. - Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому - рост цен на газ, но и политически".

Премьер-министр утверждает, что Москва "цинично и эффективно пользуется европейской слабостью", осуществляя "до боли рациональную политику". По словам Моравецкого, зависимость Европы от российского газа якобы дает России возможность влиять на решения, касающиеся суверенитета Украины.

"Перед лицом этой угрозы необходимы солидарность и сотрудничество в масштабах всего континента. Для Европы и ее партнеров по ту сторону Атлантики события на восточных рубежах ЕС должны стать последним предупреждением. Наиболее эффективными аргументами Запада будут угроза экономических санкций и недвусмысленное намерение заблокировать запуск "Северного потока - 2". Эту позицию должны разделять не только Польша вместе с другими центральноевропейскими странами, - считает Моравецкий. - В критической ситуации нам нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.