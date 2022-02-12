Байден обеспокоен воздействием акций протеста в Канаде на экономику США

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обеспокоен воздействием акций протеста в Канаде на американскую экономику. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила в пятницу по итогам телефонного разговора Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо пресс-служба Белого дома.

"Президент выразил свою обеспокоенность по поводу того, что американские компании и трудящиеся сталкиваются с серьезным воздействием [акций протеста в Канаде], в том числе замедлением темпов производства, сокращением рабочих часов и закрытием предприятий", - подчеркивается в документе.

Как в нем отмечается, Байден и Трюдо "согласились с тем, что действия лиц, чинящих препятствия транспорту и торговле между двумя странами, оказывают существенное прямое влияние на жизнь и достаток граждан" США и Канады. "Премьер-министр пообещал принять быстрые действия с целью обеспечить соблюдение закона [протестующими], и президент поблагодарил его за шаги, которые он и правительство Канады делают ради восстановления проездов по мостам в Соединенные Штаты", - указывает Белый дом.

По его свидетельству, Байден и Трюдо договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни, "чтобы обеспечить восстановление свободного движения автотранспорта" между США и Канадой.

В Канаде проходят масштабные акции протеста против санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. Эти акции инициировали местные водители большегрузных автомобилей. Первая из них началась в Оттаве 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товаров на сумму около 400 млн канадских долларов ($315 млн).