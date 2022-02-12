В МИД КНДР заявили, что зависимость от США в вопросах безопасности вредит Евросоюзу

ТАСС, 12 февраля. Зависимость Евросоюза от США и НАТО в вопросах безопасности в Европе может привести к ограничению суверенитета входящих в объединение стран. Так прокомментировали в пятницу в МИД КНДР попытки ЕС вести переговоры о безопасности в Европе с позиции равноправного участника.

"В последнее время политики и эксперты стран Европы заговорили о том, что ЕС должен быть менее зависим [от других субъектов международных отношений] в вопросах безопасности и отвечать за нее сам, выражая недовольство тем, что ЕС исключен из переговоров России и США по европейской безопасности, в частности по вопросу Украины", - отметили в ведомстве.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что ЕС не может оставаться наблюдателем, когда на переговорах решаются вопросы безопасности Европы, и что нынешние обстоятельства вновь напомнили о необходимости обладать не только "мягкой силой" экономического объединения, но и "реальной геополитической силой", которая позволила бы ЕС участвовать в политических переговорах по безопасности напрямую", - указали в Пхеньяне. Дипломаты народной республики привели еще несколько похожих оценок степени зависимости ЕС в вопросах безопасности.

"Все эти факты заставляют нас вспомнить важный урок, что зависимость в вопросах безопасности от других стран приводит к невозможности участия в обсуждении собственной безопасности, а из-за этого можно лишиться собственного суверенитета", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя письменную реакцию ЕС и НАТО относительно понимания принципа неделимости безопасности, отметила, что Москва не обращалась к главе евродипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Россия ожидала ответа от отдельных стран, а не от объединений.