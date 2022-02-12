Блинкен заверил Кулебу в поддержке Украины в свете якобы исходящей от РФ угрозы

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь <...> переговорил по телефону с <...> Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку Соединенными Штатами Украины перед лицом все более острой угрозы возможной дальнейшей российской агрессии. Госсекретарь подчеркнул, что любая агрессия России против Украины повлечет быстрые, серьезные и совместные [с союзниками] ответные действия", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, Блинкен проинформировал своего украинского коллегу о "глобальных усилиях, направленных на то, чтобы призвать к деэскалации напряженности и усилить меры защиты [от действий Москвы] и сдерживания необоснованного и продолжающегося наращивания РФ войск и техники на Украине и вокруг ее границ".

"Он подчеркнул, что Украина по-прежнему пользуется неизменной и непоколебимой поддержкой Соединенных Штатов в вопросе ее суверенитета и территориальной целостности", - добавили в Госдепартаменте.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.