Глава МИД Канады призвала канадцев немедленно покинуть территорию Украины

ОТТАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Граждане Канады должны немедленно покинуть территорию Украины. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - сказала она. Жоли при этом подчеркнула, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.

Ранее Оттава вывезла из Киева второстепенных сотрудников и все семьи дипломатов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.