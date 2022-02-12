Politico: Байден заявил союзникам, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в пятницу в газете Politico , которая ссылается на собственные источники.

Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, "вторжению" могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников газеты выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на "неизбежность" кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные "конкретными и тревожными".

В свою очередь неназванный британский чиновник заявил газете, что у Лондона "иная интерпретация данных разведки" о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС "по-прежнему отказываются верить в это". "Это будет такая ошибка <...>. Война дорого обходится", - сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что "трудно сказать", насколько неизбежно "вторжение". "Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <...>. Ключевое значение имеют координация и единство", - добавил он.

При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще "сырыми" и не представлять общую оценку ситуации властями США.

Ранее в пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, согласно сведениям неназванных чиновников американской администрации, "вторжение" России на Украину начнется на следующей неделе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. "Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.