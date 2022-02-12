Помощник Байдена обсудил с представителем Еврокомиссии возможные санкции против России

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины и возможные санкции в отношении России в случае обострения обстановки. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае "вторжения" РФ], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля", - говорится в сообщении. Беседа состоялась в четверг.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.