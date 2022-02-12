Сенаторы работают с МИД РФ над заменой описания памятника воину-освободителю в Берлине

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с МИД России прорабатывает вопрос о замене идеологических и оскорбительных оценок памятника советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Об этом говорится в годовом отчете комиссии (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее глава комиссии Совфеда Алексей Пушков пояснил ТАСС, что идеологические оценки, которые содержатся на информационных стендах на территории мемориала в Трептов-парке, "не имеют отношения к самим по себе памятникам и подвигу советского солдата". По его словам, такие информационные сопровождения на стендах подрывают историческое и нравственное значение памятника советскому воину-освободителю.

"Во взаимодействии с МИД России прорабатывается вопрос о замене текста на информационных стендах на советском воинском захоронении в Трептов-парке в г. Берлине ввиду наличия в нем идеологизированных фрагментов. Комиссией в МИД России направлен усовершенствованный проект имеющегося текста, а также предложение о содействии в подготовке нового текста с привлечением ведущих российских экспертов", - говорится в отчете комиссии.

Отвечая на вопрос ТАСС, какие именно моменты в описании памятника требуют исправления, Пушков , в частности, привел в пример "идеологизированные фрагменты, уничижительные по отношению к мемориалу и его значению". "В частности, символика памятника воину-освободителю охарактеризована как "чрезмерно пафосная", проникнутая "культом личности" и "претензией на исключительность" - и это в то время, когда в памятнике запечатлен образ советского солдата, вынесшего из-под перекрестного огня немецкую девочку", - отметил сенатор.

Он также заявил о фактологических, стилистических и грамматических ошибках, а также об опечатках, которые можно обнаружить на стендах, - "коленнопреклонные солдаты", "променада, обрамленная плакучими березами".

О памятнике

ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений.

Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке - 40-тонная статуя высотой 12 метров, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой фигуру солдата, который стоит на обломках свастики, одной рукой он держит меч, а другой рукой прижимает к груди маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.