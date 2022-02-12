СМИ: госсекретарь США прибыл с первым за 37 лет визитом в Республику Фиджи

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу прибыл с рабочим визитом в Республику Фиджи. Как сообщает местный новостной портал Fiji Village, в повестке первого с 1985 года визита главы Госдепартамента в островную республику ряд встреч с фиджийскими официальными лицами и онлайн-конференция с лидерами тихоокеанских государств.

По данным портала, Блинкен встретился в аэропорту Нади с временно исполняющим обязанности премьер-министра Фиджи Айязом Сайед-Хайюмом и членами кабина страны и обсудил с ними климатический кризис, пути восстановления после пандемии COVID-19, а также новые возможности в оказании помощи островным странам в случае стихийных бедствий. Отдельным пунктом в повестке встречи стала дискуссия об "общей приверженности демократии, региональной солидарности и процветании Тихоокеанского региона".

Планируется, что до конца дня лидеры стран проведут еще один раунд переговоров, посвященный углублению двустороннего взаимодействия и путям развития свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, ожидается, что в ходе онлайн-конференции с лидерами 18 островных государств Тихого океана Блинкен обсудит последствия глобального потепления и борьбу с климатическим кризисом, поддержку и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отмечает портал, действующий премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама также планировал вернуться в столицу страны Суву после операции на сердце, которую ему сделали в Австралии.