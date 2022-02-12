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Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым

О деталях предстоящего разговора госсекретарь США не рассказал
Госсекретарь США Энтони Блинкен REUTERS/Kevin Lamarque/Pool
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

ТАСС, 12 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует провести в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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"[Планирую] подчеркнуть единство и решение [союзников], когда я поговорю с господином Лавровым чуть позже этим вечером", - сказал Блинкен по итогам онлайн-конференции с участием госсекретаря и лидеров тихоокеанских островных государств.

Госсекретарь США находится в Республике Фиджи с первым за 37 лет визитом. Основными пунктами в повестке были последствия глобального потепления и борьба с климатическим кризисом, поддержка и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Лавров и Блинкен 1 февраля провели телефонный разговор. Беседа, по оценкам Госдепартамента, получилась профессиональной и достаточно откровенной, по итогам переговоров стороны не согласовали даты нового контакта. Как сообщили в МИД РФ, Лавров призвал США заставить Киев выполнять Минские соглашения вместо нагнетания агрессивной риторики и поставок Украине оружия.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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