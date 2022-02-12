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Внеочередные президентские выборы в Туркмении пройдут 12 марта

Как уточнили в Центризбиркоме республики, на это дал поручение президент страны

ТАСС, 12 февраля. Внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта. Об этом в субботу сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

"Да, президент дал поручение провести", - сказали в ЦИК.

В пятницу, выступая на заседании верхней палаты парламента, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, заявил о том, что принял "непростое решения о себе", и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. По его словам, свой "огромный жизненный и политический опыт" он намерен далее направить в эту область.

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