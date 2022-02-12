ЛНР заявила, что Украина продолжает размещать бронетехнику у населенных пунктов в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать бронетехнику вблизи населенных пунктов в Донбассе в нарушение дополнительных мер по укреплению перемирия. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления Народной милиции (УНМ) Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 79-й бригады [ВСУ] отмечено нахождение двух бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Станица Луганская и одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Макарово", - передает Народная милиция ЛНР в своем телеграм-канале. В УНМ напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Киевские силовики также используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах города Счастье и села Смоляниново, передает пресс-служба УНМ ЛНР. "В районе населенного пункта Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники", - говорится в сообщении.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях и полеты беспилотников, за исключением тех, которые запускают наблюдатели от ОБСЕ. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.