СМИ: Россия и США будут участвовать в проводимых Индией международных маневрах ВМС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Россия и США примут участие в организуемых Индией международных военно-морских учениях "Милан-2022", начало которых запланировано на конец февраля. Об этом сообщает в субботу газета The New Indian Express со ссылкой на источники.

По этой информации, и Россия, и США официально подтвердили свое участие в маневрах, запланированных на 26 февраля - 4 марта. Но пока неясно, отправят они свои боевые корабли или только военно-морских офицеров, указывают источники.

"Приглашения были отправлены 46 странам, участие подтвердили 35 из них. <…> Участвовать на этот раз будут не только фрегаты и эсминцы: впервые будут проводиться и противолодочные учения", - сообщили источники издания.

Учения "Милан" ВМС Индии традиционно организуют раз в два года у берегов принадлежащих стране Андаманских и Никобарских островов. Однако на этот раз они пройдут в районе порта Вишакхапатнам на юго-востоке страны. Первые такие маневры состоялись в 1995 году, тогда в них приняли участие пять стран.