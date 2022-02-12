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Кризис на Украине

МИД Испании заявил о готовности эвакуировать своих дипломатов с Украины при необходимости

В ведомстве отметили, что "механизм по эвакуации готов"

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Испании готовы эвакуировать персонал своего посольства в Киеве в случае необходимости, но пока не предпринимают данный шаг. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в МИД королевства.

"Мы анализируем ситуацию в контакте с нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, - отметили в ведомстве. - У нас готов механизм по эвакуации, чтобы задействовать его в случае необходимости". "Многие другие страны, в том числе из ЕС и НАТО, решили пока ничего не менять", - добавили в министерстве.

Ранее посольства различных государств, расположенные на Украине, сообщали об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаИспанияКризис на Украине
Кризис на Украине
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