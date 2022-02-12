Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Военные инструкторы Великобритании, которые были отправлены на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать республику 12-13 февраля. Об этом в субботу заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"Все они [инструкторы] будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего", - указал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда военные инструкторы Великобритании покинут Украину, Хиппи добавил, что "они уезжают в течение выходных".

По словам Хиппи, власти Великобритании не будут иметь возможность эвакуировать своих подданных с Украины в случае гипотетического вторжения в страну российских войск.

"Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность [организовать] военную эвакуацию. Они должны покинуть [Украину] сейчас", - отметил он в интервью телеканалу Sky News.

В пятницу МИД Великобритании рекомендовал своим подданным, находящимся на Украине, покинуть республику в связи с угрозой "военных действий". Ранее президент США Джо Байден призвал американцев без промедлений покинуть Украину.