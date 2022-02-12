Алиев ратифицировал Шушинскую декларацию о сотрудничестве с Турцией

БАКУ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законопроект, включающий в себя Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией. Об этом сообщило в субботу государственное информационное агентство АзерТАдж.

1 февраля этот законопроект был одобрен Милли меджлисом (парламентом республики).

Ранее в субботу сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган также ратифицировал законопроект, содержащий Шушинскую декларацию.

Документ был подписан Алиевым и Эрдоганом 15 июня прошлого года в городе Шуша в Карабахе. Декларация, в частности, предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон. Кроме того, один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями. При этом в документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.