Нижняя палата парламента Туркмении постановила провести 12 марта выборы президента

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата (Меджлис) парламента (Милли генгеша) Туркмении приняла постановление о проведении 12 марта внеочередных выборов президента, о которых ранее сообщил Центризбирком страны. Об этом передает в субботу Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

"В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли генгеша Туркменистана принял постановление. В соответствии с постановлением выборы президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года", - передает агентство ТДХ.

Ранее в субботу в Центризбиркоме республики сообщили ТАСС, что внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта.

В пятницу, выступая на заседании верхней палаты парламента, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, заявил о том, что принял "непростое решение о себе", и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. По его словам, свой "огромный жизненный и политический опыт" он намерен далее направить в эту область.