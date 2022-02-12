Президент Туркмении обсудил с первым вице-премьером Казахстана развитие сотрудничества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил развитие двустороннего сотрудничества с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщил в субботу МИД Туркмении.

"В ходе конструктивной беседы стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана и Республики Казахстан по всем направлениям, представляющих обоюдный интерес. Отмечен регулярный характер встреч глав двух государств, которые способствуют упрочению и развитию традиционных уз дружбы двух народов", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, в рамках визита также состоялась встреча Скляра с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. "Стороны обсудили приоритетные вопросы развития туркмено-казахстанского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - говорится в сообщении. - Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам расширения партнерства, в том числе в транспортно-транзитной, торгово-экономической, сельскохозяйственной сферах и в области охраны окружающей среды с задействованием солидного потенциала двух стран".

По данным МИД, "особый акцент сделан на развитии сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в области промышленности, в частности расширении международных и региональных автомобильных, железнодорожных и морских перевозок с активным привлечением государственного и частного сектора Туркменистана и Республики Казахстан".

Данная тематика также была продолжена в ходе бесед Скляра с вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, с руководителями профильных министерств и ведомств страны. Стороны отметили необходимость дальнейшего расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия, включая проведение встреч профильных ведомств двух стран.