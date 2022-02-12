Власти Ирака призвали своих граждан покинуть территорию Украины

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Руководство Ирака призывает своих граждан покинуть территорию Украины, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, исходя из соображений безопасности. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики.

"МИД выражает свое беспокойство относительно безопасности иракской общины на Украине в связи с чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися там, и призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а также просит граждан воздержаться от поездок в эту страну ради собственной безопасности", - цитирует заявление министерства иракское информационное агентство.

Помимо этого, МИД призвал сотрудников посольства арабской республики в Киеве "воспользоваться ежегодным отпуском таким образом, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии".

Ранее сразу несколько государств, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.