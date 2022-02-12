МИД Испании рекомендовал подданным покинуть Украину

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Испании рекомендовали подданным королевства временно покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в обновленных в субботу рекомендациях МИД Испании.

"Учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью, рекомендуется не путешествовать на Украину, - отметили в ведомстве. - Испанцам, находящимся в настоящее время в этой стране, рекомендуется серьезно подумать о возможности временно покинуть ее с помощью доступных коммерческих средств, пока сохраняются нынешние обстоятельства".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.