СМИ: глава МИД Италии созвал специальное заседание для оценки ситуации на Украине

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД республики для оценки ситуации на Украине. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство не уточняет, будет ли на заседании решаться вопрос о возможном частичном отзыве итальянских дипломатов из Киева. На такой шаг уже пошел ряд стран, в том числе США и некоторые европейские государства.

Ранее Ди Майо пояснял, что до сих пор при координации с партнерами по ЕС отзыв дипломатов с Украины не рассматривался. При этом министр указал, что безопасность дипломатического представительства была укреплена, а при содействии кризисного центра создана специальная платформа для регистрации итальянцев, находящихся на Украине.

На сайте МИД Италии указывается, что в связи с эпидемиологической ситуацией поездки на Украину рекомендовано осуществлять только по весомым причинам. "Учитывая ситуацию на границах, всем гражданам рекомендуется следить за развитием событий. Любые поездки в районы Донецка и Луганска, а также в Крым осуществлять не рекомендуется", - говорится в разделе "Безопасные путешествия".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.