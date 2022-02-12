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Кризис на Украине

СМИ: МВД Украины проводит учения возле границы с Крымом под наблюдением Зеленского

Правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, освобождение захваченных административных зданий и ликвидацию вооруженных групп

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Тактико-специальные учения МВД Украины начались в субботу в Херсонской области возле границы с Крымом, за их ходом наблюдает президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщает агентство Укринформ, учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка - объектах, находящихся в критической близости с Крымом. Согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных административных зданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, среди которых сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в том числе вертолетная группа.

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