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В Туркмении заявили, что продолжат содействовать укреплению безопасности в мире

Глава МИД страны Рашид Мередов подчеркнул, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сделал особый акцент на значимости внешнеполитического курса государства и высоком авторитете страны на международной арене

ТАСС, 12 февраля. Туркмения продолжит делать все необходимое для укрепления безопасности на планете. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел страны Рашид Мередов на брифинге, посвященном решениям, принятым в ходе состоявшегося в пятницу внеочередного заседания верхней палаты парламента (Халк маслахаты), на котором выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

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"Министр иностранных дел Туркменистана отметил, что, следуя основным задачам внешней политики, исходящим из конституционных норм и Концепции внешнеполитического курса Туркменистана, независимый, нейтральный Туркменистан продолжит активное содействие построению стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующегося на принципах международного права, и будет делать все необходимое для укрепления мира и безопасности на нашей планете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте туркменского МИД.

Мередов подчеркнул, что президент Туркменистана сделал особый акцент на значимости внешнеполитического курса государства и высоком авторитете страны на международной арене.

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Туркмения
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