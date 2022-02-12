В Туркмении заявили, что продолжат содействовать укреплению безопасности в мире

ТАСС, 12 февраля. Туркмения продолжит делать все необходимое для укрепления безопасности на планете. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел страны Рашид Мередов на брифинге, посвященном решениям, принятым в ходе состоявшегося в пятницу внеочередного заседания верхней палаты парламента (Халк маслахаты), на котором выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"Министр иностранных дел Туркменистана отметил, что, следуя основным задачам внешней политики, исходящим из конституционных норм и Концепции внешнеполитического курса Туркменистана, независимый, нейтральный Туркменистан продолжит активное содействие построению стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующегося на принципах международного права, и будет делать все необходимое для укрепления мира и безопасности на нашей планете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте туркменского МИД.

Мередов подчеркнул, что президент Туркменистана сделал особый акцент на значимости внешнеполитического курса государства и высоком авторитете страны на международной арене.