МИД Италии рекомендует гражданам страны покинуть Украину

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Кризисный центр МИД Италии рекомендует итальянским гражданам временно покинуть Украину. Об этом говорится в размещенном на сайте дипведомства сообщении.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, которая ухудшается, рекомендуется всем соотечественникам временно покинуть Украину на коммерческом транспорте", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые государства, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.