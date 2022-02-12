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Протесты в Казахстане

В Казахстане арестовали восьмерых подозреваемых в раздаче оружия участникам беспорядков

Еще одного несовершеннолетнего задержанного отпустили под личное поручительство родителей

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана арестовали восемь человек, которых подозревают в раздаче оружия и металлических прутьев участникам массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

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"Досудебным расследованием установлены четверо жителей Алма-Аты, которые активно участвовали в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний. Эти лица 5 января вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки Lexus gs300, совершили ограбление оружейного магазина "Анна". Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на площадь Республики и раздали участникам беспорядков", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержаны пять жителей Алма-Аты и Алма-Атинской области, которые 5 января передвигались по улицам города на автомашине "Газель" и раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков. "В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перекраски некоторых наружных деталей. Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - пояснили в Генпрокуратуре, отметив, что несовершеннолетний задержанный отпущен под личное поручительство родителей.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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