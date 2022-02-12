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Протесты в Казахстане
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В Казахстане расследуют более 3 тыс. уголовных дел после массовых беспорядков

Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан
© Петр Ковалев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана расследует свыше 3 тыс. уголовных дел после прошедших в январе массовых беспорядков. Об этом в субботу сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам оперативного совещания Совета безопасности, которое прошло под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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Открывая мероприятие, Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан.

"Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий "трагического января". По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма", - говорится в сообщении.

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