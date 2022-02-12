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Кризис на Украине

США предписали большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну

Посольство США в Киеве Анна Марченко/ТАСС
Описание
Посольство США в Киеве
© Анна Марченко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Власти США распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников американского посольства немедленно покинули страну. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Мы распорядились, чтобы большинство сотрудников посольства, до сих пор находящихся на Украине, немедленно покинули страну", - указал представитель американской администрации. "Мы не закрываем посольство и не приостанавливаем его работу", - подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, что посольство США в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, при этом США "будут предоставлять ограниченный объем экстренных консульских услуг из Львова". Регулярные консульские услуги граждане США, находящиеся на Украине, смогут получить в американских дипломатических представительствах в соседних странах, указал сотрудник администрации.

Большинство сотрудников американского посольства на Украине вернутся в США, многие из них продолжат работать по украинской тематике оттуда.

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