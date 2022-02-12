В ДНР не подтвердили сообщения о взрыве в Донецке

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в социальных сетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Об этом в субботу заявил ТАСС источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

"Обстановка в Донецке спокойная, распространяемые в соцсетях сообщения о взрыве в городе не подтвердились", - сказал он.

Сообщения о якобы прогремевшем в Донецке в субботу взрыве также опровергли Донецкому агентству новостей (ДАН) сразу в трех ведомствах республики: в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), управлении Народной милиции и Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС) ДНР.

"У нас все спокойно, никаких вызовов, данных о происшествиях в городе мы не получали", - сообщили агентству в МЧС. Как отметили ДАН в управлении Народной милиции, взрывов на территории города не было зафиксировано. В представительстве ДНР в СЦКК также подчеркнули, что информация о ЧП не поступала.

Ранее в субботу в социальных сетях и Telegram-каналах начали появляться сообщения о сильном взрыве, который слышали жители Донецка.