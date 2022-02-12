Глава Минобороны Украины заявил, что его страна не собирается нападать на Россию

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна не намерена нападать на Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского военного ведомства.

"Абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня раздается много заявлений, их даже озвучивают из Москвы, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд", - приводит пресс-служба Минобороны Украины слова Алексея Резникова. "Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путем", - заявил министр.

Резников добавил, что власти Украины намерены "дипломатическим и мирным путем" вернуть себе неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также добиться возвращения в состав Украины российского Крыма.

Министр обороны также отметил, что за последние полгода далеко не впервые звучат заявления о якобы существующей угрозе "агрессии" России в отношении Украины. Резников заверил, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами. Он призвал население Украины "сохранять спокойствие, поддерживать вооруженные силы и дипломатов".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.