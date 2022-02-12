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Байден и Путин начали телефонный разговор

В Кремле ранее сообщали, что инициатива разговора исходила от Вашингтона
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск). Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Белого дома.

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"Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США [19:04 мск]", - проинформировал он.

Американский лидер в настоящий момент находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Президенты РФ и США последний раз общались по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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