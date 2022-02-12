МИД Словении призвал граждан республики покинуть Украину

ЛЮБЛЯНА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Словении призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на Украине МИД Словении рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Тем гражданам республики, которые уже находятся на территории Украины, следует "без промедления покинуть страну безопасным способом".

Ранее некоторые государства, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.