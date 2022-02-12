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Кризис на Украине

Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в субботу готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

"Как заявил наш президент [Тайип Эрдоган] на пресс-конференции в рамках нашего визита на Украину, мы с удовольствием согласимся на посредничество, если обе стороны согласятся. Мы с радостью соглашаемся принять у себя встречу "минской тройки". Мы говорим, что Зеленский хочет встретиться с Путиным с нашей помощью. Россия также должна отнестись к этому позитивно, - утверждал Чавушоглу в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк". - Положительных или отрицательных ответов [от РФ] нет".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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