Reuters: Франция после разговора Макрона и Путина не считает, что РФ готовит наступление

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина не оставил у французской стороны впечатления, что Россия планирует наступательные действия в отношении Украины. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По словам этого источника, французская сторона полагает, что из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины, "не следует, что Россия готовит наступление".

Как сообщал ранее Елисейский дворец, Макрон и Путин провели в субботу телефонный разговор продолжительностью 1 час 40 минут.