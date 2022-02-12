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Кризис на Украине

Reuters: Франция после разговора Макрона и Путина не считает, что РФ готовит наступление

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина не оставил у французской стороны впечатления, что Россия планирует наступательные действия в отношении Украины. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По словам этого источника, французская сторона полагает, что из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины, "не следует, что Россия готовит наступление".

Как сообщал ранее Елисейский дворец, Макрон и Путин провели в субботу телефонный разговор продолжительностью 1 час 40 минут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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